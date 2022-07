Fatta per Dodô: “Il brasiliano passa dallo Shakhtar alla Fiorentina a titolo definitivo. Ecco le cifre”

Il brasiliano classe ’98 Dodô, all’anagrafe Domilson Cordeiro Dos Santos, è da tempo in procinto di diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Come confermato dal Dg Joe Barone in sede di presentazione di Mandragora, oggi era in programma un incontro tra la dirigenza viola e l’entourage del calciatore.

In questi minuti piovono conferme sullo sblocco definitivo della trattativa. Il giornalista Daniele Longo di Calciomercato.com ha twittato a riguardo: “Dodô dallo Shakhtar alla Fiorentina“. Longo ha poi aggiunto: “La trattativa, che andava avanti da giorni ormai, è stata chiusa per il passaggio del difensore a Firenze a titolo definitivo. La distanza era minima, la cifra si aggira intorno ai 15 milioni”. Attese conferme nelle prossime ore. La situazione sul fronte Dodô sembra essere giunta al bivio decisivo.