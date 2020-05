Felipe Melo: “Ho giocato nella Fiorentina non solo perchè tiravo calci. Se la Juventus dovesse richiamarmi acceterei”

In un’intervista rilasciata ad Olè, l’ex centrocampista della Fiorentina Felipe Melo ha parlato così della sua carriera: “Ci sono giocatori che fanno la differenza. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar… Poi ci sono io, Felipe Melo e i calci, una cosa che faccio molto bene. Ma non sono solo questo, eh? Sono anche stato in grado di fare assist a Robinho, per me uno dei migliori nella storia, nella Coppa del Mondo del 2010, contro i Paesi Bassi. Le persone che pensano a Felipe Melo pensano ai calci, ma io non sono solo calci. Non sono andato alla Juventus, all’Inter, alla Fiorentina, al Galatasaray, per i colpi che davo in campo. Ho vinto 15 trofei, ho anche un po’ di qualità. Se la Juve mi chiama per giocare con Cristiano, ritorno”.