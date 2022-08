Benedetto Ferrara: “Chiedevamo personalità alla Fiorentina e questa è venuta fuori. Non c’entra Dante, ma…”

Sulle pagine de La Nazione il giornalista Benedetto Ferrara analizza la serata olandese della Fiorentina, che ha sofferto ma è riuscita a pareggiare e ad accedere alla fase a gironi di Conference League.

“Applausi per i nostri folli eroi, quelli che sciupano il possibile e salvano l’inimmaginabile. San Pietro (Terracciano) sarà un titolo buono per spiegare il tutto, ma al di là di errori davanti alla porta olandese, resta il fatto che chiedevamo personalità e questa è venuta fuori in una serata di calcio adrenalinico gonfio di birre che volano e di sofferenza. Sarebbe stato un trauma uscire da una Coppa gettando al vento il lavoro di una stagione. Bravi tutti. E basta tirare in ballo il maestro Dante e il suo inferno per la Conference. Fiorentina ai gironi. Ma Dante non c’entra. C’entra un gruppo che voleva restare in gioco. E così sia”.