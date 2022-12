Fiato sospeso per Mandragora e con Amrabat in ritardo, Italiano deve inventarsi il primo centrocampo dell’anno

Ultimo del 2022 ma sarà un Capodanno non certo festereccio in casa Fiorentina perché tra tre giorni torna il campionato e c’è da pensare al Monza: la squadra viola è ancora un po’ da inventare, soprattutto a centrocampo perché ieri dopo 20 minuti del test con la Primavera si è fermato Rolando Mandragora. Ipotizza il Corriere dello Sport, che l’ex Juve si sia fermato in tempo o almeno lo auspica ma la sfida è davvero alle porte e con Amrabat che tornerà solo oggi, è difficile immaginare i due in campo. Dovrebbe esserci spazio quindi per Duncan, con una possibile scelta a sorpresa al suo fianco.