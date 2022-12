Fiducia a Terracciano, strada tracciata per il talento del vivaio. La Fiorentina studia il futuro in porta

La Fiorentina di recente ha scelto di rinnovare il contratto di Pietro Terracciano fino al 2025 con ingaggio quasi triplicato. Una scelta che porta in una direzione precisa. Il classe ’90 campano, alla vera prima esperienza da protagonista in un grande club, ha toccato il massimo livello di rendimento. Raggiunta la maturità, l’estremo difensore ex Empoli ha sposato la causa viola con convinzione ed orgoglio. Quest’anno per Terracciano è arrivato anche l’esordio in una competizione europea. La dirigenza viola nel calciatore ha avuto fiducia nel giocatore, oggi il titolare inamovibile tra i pali della Fiorentina.

Ha fatto di recente capolino anche in prima squadra Tommaso Martinelli, portiere classe 2006. Fiorentino, tifoso viola e calciatore di grande prospettiva, è l’idea per il futuro della società gigliata. ‘Martinelli da fiorentino ha un sogno e noi vogliamo aiutarlo a realizzarlo’ così Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina. Martinelli compirà 17 anni il prossimo gennaio, ma possiede una struttura di livello assoluto e grande personalità. La Fiorentina ha detto no al riscatto di Andonov, scelto di mandare in prestito Fogli per spianare la strada al talento del vivaio.

Il futuro è certamente dalla parte di Martinelli, nel frattempo però fiducia a Terracciano. Le mani del 32enne di San Felice a Cancello sulla qualificazione in Conference e non solo hanno convinto la Fiorentina a fare una ragionata scelta anche a livello economico sul giocatore. Il rinnovo di Cerofolini fa credere che si possa aver già identificato anche un momentaneo secondo portiere, se il rapporto dovesse interrompersi prematuramente con Gollini. In questo modo ci sarebbe un’occasione per un altro elemento del settore viola, a cui la sfortuna ha tolto tanto negli anni e voglioso di rivalsa.