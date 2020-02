Finalmente la soluzione per Montiel: il Vitoria Setubal lavora per regalare una risorsa alla Fiorentina

Alla fine, proprio in extremis, si è trovata la soluzione anche per Tofol Montiel, talento assoluto nella Fiorentina Primavera della scorsa stagione ma rimasto un po’ a metà della propria crescita quest’anno: troppo per la Primavera, troppo poco per la Serie A. E allora la società viola l’ha mandato in prestito al Vitoria Setubal, formazione che occupa l’ottavo posto nella massima serie portoghese, a 7 punti dalla zona europea. Là il classe 2000 avrà modo di respirare un po’ più di calcio professionistico e magari mettere minutaggio sulle gambe. In Primavera quest’anno si era visto infatti un Montiel decisamente sotto tono, quasi sfiduciato della permanenza in categoria, e trattenerlo ancora rischiava di diventare anche dannoso per lui. La prossima estate invece la Fiorentina avrà modo di valutare al meglio la propria risorsa.