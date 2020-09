Finisce la telenovela Messi: “Rimango al Barcellona, ma il presidente Bartomeu è un bugiardo”

Finisce finalmente la telenovela Messi. In un’intervista a goal.com il campione argentino ha annunciato la sua permanenza al Barcellona per un altro anno, ma non tutto si è risolto in casa blaugrana. Queste le sue parole: “Rimango perchè non porterei mai il Barcellona in tribunale. Il presidente Bartomeu mi aveva detto che mi avrebbe lasciato andare a fine stagione perchè io me ne volevo andare da qui. Non ha mantenuto la parola data”. Non ci sarà dunque il rinnovo del contratto e la prossima estate Messi se ne andrà da Barcellona.

0 0 vote Article Rating