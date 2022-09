Fiorentina a Bergamo senza le ali? Preoccupano le condizioni di Gonzalez e Sottil – FOTO FN

Arrivano pessime notizie dal Centro Sportivo della Fiorentina. Alla seduta di allenamento odierna, in vista del match contro l’Atalanta, hanno partecipato quasi tutti i componenti della rosa, eccezion fatta per Amrabat che rientrerà domani. Ma sono le condizioni fisiche degli attaccanti a preoccupare. Infatti, Nico Gonzalez non si è allenato coi compagni, facendo soltanto una seduta di scarico: per l’argentino si teme una ricaduta dell’infortunio patito al tallone. L’edema che lo sta tormentando non ne vuole sapere di lasciarlo in pace.

Come è improbabile di vedere Gonzalez nella lista dei convocati, lo stesso si dovrebbe dire per Riccardo Sottil, uscito in condizioni non ottimali dalla seduta svoltasi al ‘Franchi’. L’attaccante italiano non è al meglio e la sua presenza a Bergamo a questo punto si fa molto difficile. Di seguito uno scatto raccolto da FiorentinaNews di Sottil che esce dall’allenamento: