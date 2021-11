‘Fiorentina, accordo con l’Arsenal per Vlahovic. Manca l’intesa col giocatore. L’offerta monstre dei Gunners’

Novità importanti sul fronte Vlahovic e sul suo futuro. Come scrive il noto esperto di calcio mercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina nei giorni scorsi ha incontrato l’Arsenal per parlare del futuro del numero 9 viola. Barone e Pradè sono stati a Londra nei giorni scorsi per capire le intenzioni dei Gunners. La società inglese vorrebbe portarlo all’Emirates già a gennaio: la richiesta dei viola parte da una base di 80 milioni e l’Arsenal sarebbe disposto ad arrivare a quella cifra con l’inserimento di alcuni bonus.

Sembra dunque poter esserci un’intesa iniziale tra i due club, ma mancherebbe però quella con il giocatore e i suoi agenti con i quali per il momento c’è distanza. Segnale di come ci sia la volontà di aspettare per prendere in considerazione offerte più importanti, magari anche a giugno. Una situazione che metterebbe in difficoltà la Fiorentina, che vorrebbe chiudere già a gennaio per programmare il futuro e trovare il prima possibile il sostituto. L’idea principale è sempre quella di Domenico Berardi, con il Sassuolo che comunque non farà sconti sul prezzo del cartellino.