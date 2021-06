Fiorentina, assalto a Guedes, ma ancora ampia la differenza. Frequenti contatti con Mendes. Un obiettivo strategico

Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, la Fiorentina starebbe trattando con insistenza l’acquisizione dell’esterno offensivo del Valencia, Gonçalo Guedes. Frequenti contatti ci sono stati nel corso delle ultime ore con il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, per cercare di trovare la quadra del cerchio, anche perché Guedes viene visto come un rinforzo importante per la prossima stagione.

Restano ancora alte le richieste del club valenciano (alcune fonti arrivano indicano 30 milioni di euro) a fronte di un’offerta che arriva intorno a venti milioni ma con bonus compresi.