Fiorentina, boom di tifosi. Cresce il bacino d’utenza del club viola: Un aumento in doppia cifra

Un’indagine svolta da StageUp e Ipsos svela che, nell’ordine, Udinese, Milan, Fiorentina e Torino sono i club che hanno avuto la più alta crescita di bacino d’utenza.

Aumento in doppia cifra per il club viola che può vantare un più 10% rispetto all’ultima rilevazione con 621 mila sostenitori (per altre fonti la Fiorentina passa anche il milione di tifosi) ed è al sesto posto assoluto come numero, dietro a Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma, e davanti a squadre come Lazio e Torino.

E l’ultima squadra quale sarebbe? L’Empoli con 48 mila tifosi.

La squadra che ha fatto registrare l’incremento in percentuale maggiore è però l’Udinese con un +16%, mentre il Milan mette a segno un +13%. In territorio positivo anche il Torino con +8%.