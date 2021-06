Burdisso entra subito in scena: Potrebbe essere decisiva la sua mediazione per portare a Firenze un giocatore del Boca Juniors

Come avete potuto leggere su Fiorentinanews.com, Nicolas Burdisso sta per entrare all’interno della società viola, per occuparsi del mercato.

E subito decisiva potrà essere la sua mediazione su un affare importante. La Nazione scrive che il suo ingresso riaccende la luce su uno dei giocatori del Boca Juniors che il club viola ha nel mirino: Marcelo Alexis Weigandt.

E’ un terzino destro, classe 2000, per il quale la Fiorentina ha pronta un’offerta di un paio di milioni. Il Boca sembra disposto a trattare ma servono più soldi, almeno il doppio (4 milioni) e qui ecco che entra in scena l’ex calciatore di Roma e Inter.