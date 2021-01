Fiorentina-Cagliari, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina torna in campo dopo tre giorni dalla gara persa a Roma contro la Lazio per sfidare in casa il Cagliari allenato da Eusebio Di Francesco. La posta in palio è alta, dato che entrambe le squadre devono allontanarsi il più in fretta possibile dalla zona bassa di classifica. I viola, che devono fare a meno di Castrovilli per squalifica e di Ribery non al top per un problema al ginocchio ma comunque convocato, vogliono trovare la prima vittoria del 2021, mentre la squadra rossoblù sono in cerca di un risultato utile dopo una striscia di gare senza punti. L’appuntamento è per le ore 18:00 allo stadio ‘Franchi’, arbitra il sig. Giacomelli di Trieste. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine partita. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.