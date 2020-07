Fiorentina-Cagliari: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Questa sera alle 19.30 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Cagliari. La squadra di Iachini ha voglia di bissare il successo di Parma, per mantenere le distanza dalla zona retrocessione soprattutto dopo la vittoria del Lecce ieri. La partita si preannuncia anche come un’occasione per riscattare la sconfitta dell’andata, quando in Sardegna la Fiorentina venne asfaltata dal Cagliari. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà il match con la sua diretta testuale. Se non volete perdervi neanche un’emozione, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

