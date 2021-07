Fiorentina: Ceduto un 2001 a titolo definitivo

Edoardo Pierozzi terzino classe 2001, è stato ceduto a titolo definitivo dalla Fiorentina all’Alessandria.

Nell’ultima stagione il ragazzo aveva giocato in prestito nella Pistoiese. In passato per lui ci sono anche quattro presenze nell’U19 azzurra.

Pierozzi con il club piemontese ha firmato un contratto di tre anni.