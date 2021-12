Fiorentina, cercasi un attaccante: In lizza c’è un giocatore che Italiano conosce benissimo. Altre soluzioni in Italia e in Portogallo

Borja Mayoral si allontana dalla Fiorentina, ma le manovre per un nuovo attaccante continuano.

Secondo il quotidiano La Nazione, in lizza per diventare il nuovo vice Vlahovic ci sono altri nominativi. Si inizia da Martinez del Porto, passando per Joao Pedro del Cagliari (per il quale ci vogliono comunque 15 milioni cash, subito, a gennaio), fino ad arrivare a Nzola dello Spezia.

Quest’ultimo è un giocatore che Italiano conosce molto bene e che obiettivamente potrebbe sbarcare a Firenze senza un esborso economico pesantissimo. N’Zola potrebbe arrivare in prestito a gennaio e poi a giugno, la Fiorentina potrebbe deciderne il riscatto o meno.

Infine, stando sempre a quello che è stato scritto sul giornale cittadino, c’è anche Caicedo in uscita dal Genoa che potrebbe essere utile alla causa. In questo caso si punterebbe al prestito secco, senza inserire clausole sul riscatto.