Fiorentina-Cremonese, ecco quanti tagliandi sono stati venduti al momento

Procede, anche se forse più a rilento del previsto, la vendita dei biglietti per Fiorentina-Cremonese, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, sono al momento 25.000 i tagliandi staccati per l’ultimo atto prima dell’eventuale finale di Roma.

Con 15.000 biglietti singoli per il match venduti, dato che 10.000, “appartengono” al pack ‘Una poltrona per due coppe’ promosso dalla Fiorentina.