Fiorentina, due giocatori da valutare. Ma potrebbero essere recuperati per il campionato

Poche ore di attesa e la Fiorentina sarà nuovamente in campo. Sabato è tempo di Serie A perché al Franchi arriva lo Spezia di Leonardo Semplici.

Quello viola è un gruppo che in generale sta bene. Restano da valutare le condizioni però di Nikola Milenkovic e Riccardo Saponara. I due non sono partiti per Cremona a causa di un attacco influenzale, ma potrebbero essere recuperati per il campionato.

Per i protagonisti della gara giocata ieri sera questa sarà una giornata di scarico per recuperare le energie.