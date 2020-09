Fiorentina ed Empoli si arenano su Ricci. E così c’è l’inserimento di un altro club

Le trattative tra Fiorentina ed Empoli erano iniziate bene, con il passaggio in prestito in azzurro di Zurkowski e Terzic. Ma sul nome di Ricci si sono arenate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non è infatti intenzionata a spendere i 15 milioni di euro richiesti dal presidente Corsi per il cartellino del giovane centrocampista. Questo blocco ha portato all’inserimento nelle ultime ore del Sassuolo che ha buonissimi rapporti con l’Empoli.

