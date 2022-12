La Fiorentina segna sette reti alla Primavera nel test che chiude l’anno. Tutti marcatori diversi, ancora in gol Castrovilli

Fiorentina- Fiorentina Primavera 7-0 (29′ Bianco, 31′ Maleh, 34′ Cabral, 46′ Benassi, 81′ Jovic, 87′ Castrovilli, 89′ Duncan)

FIORENTINA 2T (1-4-2-3-1): Cerofolini; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Duncan, Amatucci; Benassi, Bonaventura, Castrovilli; Jovic

FIORENTINA 1T (1-4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Bianco, Barak, Kouame, Saponara, Cabral

Finisce qui! 7-0 per la Fiorentina che conclude l’annata col test in famiglia

89′ GOL DI DUNCAN. Continua a spingere la Fiorentina, corta respinta sul cross di Terzic e destro sporco ed insidioso di Duncan sul quale Martinelli tocca ma non riesce ad impedire il gol. 7-0

87′ GOL DI CASTROVILLI. Scambio di qualità tra Bonaventura e Castrovilli che a tu per tu con Martinelli non sbaglia col destro. 6-0

83′ Si fa vedere la Primavera, tiro di Gori che termina fuori, buona la potenza ma manca la precisione alla punta viola. Altro tiro dalla distanza poi, da parte di Vitolo, fiacca la conclusione e nessun problema per Cerofolini

81′ GOL DI JOVIC! Spara un bolide all’incrocio dei pali l’attaccante viola che servito in profondità batte imparabilmente Martinelli. 5-0

79′ Bonaventura al tiro, pallone alto. Non riesce quest’oggi finora a trovare lo specchio il centrocampista viola

78′ JOVIC! Mura in uscita Martinelli che ribatte col corpo il sinistro da posizione defilata della punta serba

76′ TRAVERSA DI CASTROVILLI! Bella giocata del fantasista pugliese che poi scaglia il destro, pallone leggermente deviato che sbatte sulla traversa della porta difesa da Martinelli

72′ Recupero altissimo di Benassi perfezionato da Ranieri che poi tenta la sortita personale andando alla conclusione col mancino, tiro deviato in corner

70′ Bella chiusura di Ranieri su Gori che stava per battere a rete dopo una rapida ripartenza della Primavera viola

69′ Aquilani dà spazio anche a Baroncelli ed Elia, che sostituiscono la coppia composta da Biagetti e Krastev. Elia è un giovane difensore centrale di ottimo avvenire

68′ Traversone basso di Kayode sul quale non arriva nessun giocatore della Fiorentina. Tardivo il movimento di Jovic nell’occasione

66′ Azione insistita della Fiorentina che si chiude col tiro di Jovic respinto da Lucchesi dopo un ottimo sviluppo della manovra che aveva coinvolto Kayode e Bonaventura

64′ DUNCAN! Gran parata di Martinelli che vola a parare il mancino del ghanese sulla sponda di Jovic, dopo un’azione iniziata dallo stesso Duncan

62′ BENASSI! Se lo divora stavolta il centrocampista gigliato, pescato con gran precisione da Terzic, spedendo alto sopra la traversa da pochi passi

60′ BENASSI! Soluzione al volo pregevole del centrocampista emiliano che di gol così ne ha segnati, sfera alta di poco sul cross di Terzic, vicino alla doppietta il giocatore ex Torino

59′ Duncan scodella con precisione per il taglio di Castrovilli che però è in fuorigioco. Azione viola che perciò si ferma

55′ Si gira Bonaventura ai 30 metri nascondendo la palla a Favasuli, il destro potente di ‘Jack’ è però sballato, palla altissima

51′ Certamente incoraggiante rivedere in azione Gaetano Castrovilli. Oggi il 10 viola agisce come ala sinistra nella batteria di mezzepunte a supporto di Jovic

49′ Tanti cambi anche per Aquilani che dà spazio a giovani interessanti come Comuzzo, difensore centrale di ottime prospettive. Tra i pali della Fiorentina Primavera c’è Martinelli ora

46′ GOL DI BENASSI! Meraviglioso sinistro del centrocampista viola che si spegne all’incrocio dei pali. 4-0

Finisce il primo tempo dopo una bella chiusura difensiva della retroguardia della Primavera su Kouame, ben imbeccato in profondità da un tocco vellutato di Maleh

42′ Si scaldano sotto la Fiesole tutti i giocatori viola della panchina. Mister Italiano si prepara a mischiare tutte le carte nel secondo tempo del test in famiglia

39′ Pregevole tunnel di Saponara ai danni di Harder ma poi il tiro del calvo centrocampista gigliato è fuori misura

36′ Rimane momentaneamente a terra Barak dopo un cambio di direzione ma riesce fortunatamente a rialzarsi e riprendere la partita senza problemi

34′ GOL DI CABRAL! Gran colpo di testa di Cabral sul cross di Maleh. Il brasiliano mette il pallone sotto la traversa. 3-0

33′ Barak con un bel dribbling prova a favorire Cabral ma la punta sudamericana perde il pallone. E’ calata un po’ ora la resistenza dei ragazzi della Primavera dopo un discreto avvio, come normale che sia

31′ GOL DI MALEH! Bellissimo destro ad uscire del marocchino che fulmina Tognetti. In precedenza ottimo lavoro di Barak che si era liberato sulla sinistra con qualità, col pallone che forse era uscito durante la giocata del mancino ceco. 2-0

29′ GOL DI BIANCO! Bravo il piemontese a calibrare il piattone all’angolino sulla sponda di Martinez Quarta. Palla in buca e 1-0 Fiorentina

28′ Splendida giocata di Cabral che salta con un tunnel l’avversario liberandosi poi anche di Krastev, botta col destro del brasiliano che viene murata

27′ Palla persa da Barak che rischia di scatenare il contropiede della Primavera con Capasso, chiusura ottima però di Igor che ferma la giovane ala campana

25′ Problemino fisico per Mandragora che deve uscire, probabilmente per un fastidio al flessore, entra Maleh

22′ Conclude al volo Saponara dopo una respinta della difesa della Primavera dopo un cross di Cabral, bello stilisticamente il sinistro ma pallone alto sopra la porta difesa da Tognetti, sotto la Ferrovia

20′ Molto bella l’apertura filtrante di Saponara per Biraghi che si trova in una posizione inusuale sulla trequarti e sbaglia completamente la giocata sprecando un’ottima occasione

17′ Cabral duetta bene con Kouame che poi serve al centro il brasiliano, controllo e tiro potente dell’ex Basilea murato da Lucchesi

13′ Buon lancio di Martinez Quarta per Kouame che scappa a Favasuli servendo poi Barak, palla persa però dal ceco che non riesce a girarsi al limite dell’area

10′ Pallone velenoso messo al centro da Distefano a cercare Toci e Capasso, palla che sfila sul fondo con un piccolo brivido per Terracciano che comunque sembrava in controllo

8′ Oltre ai precedentemente citati Gonzalez e Sottil ancora out, Ikone e Dodô che si alleneranno a parte, anche Gollini e Zurkowski non sono a disposizione

5′ BARAK! Bellissima apertura in profondità di Mandragora per Biraghi, palla al centro puntuale del terzino viola e Barak inseritosi alla perfezione spara alto col destro sopra la traversa da ottima posizione

4′ Conclusione insidiosa di Biraghi sporcata dalla barriera in calcio d’angolo

3′ Buon recupero alto di Kouame su Favasuli e poi Bianco viene stoppato fallosamente da Falconi. Occasione per provare un piazzato ai 30 metri per la Fiorentina

2′ Tanti ragazzi aggregati dalla prima squadra da Italiano nella formazione della Primavera. Da Favasuli a Distefano, fino a Krastev e Toci

1′ Inizia la sfida amichevole tra Fiorentina e Primavera

Minuto di silenzio in memoria di Pelè, scomparso nella serata di ieri

Nella Fiorentina non saranno a disposizione i lungo degenti Sottil e Gonzalez e oltre a loro non prenderanno parte all’allenamento neppure Dodô e Ikone.

Alle ore 12 di oggi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano tornerà in campo per l’ultima uscita dell’anno solare 2022. I viola, torneranno al Franchi per un’amichevole in famiglia contro la Primavera di mister Alberto Aquilani. Da capire la durata dell’incontro, ma sarà effettivamente l’ultimo ‘test‘ prima del Monza. L’allenamento congiunto tra prima squadra e formazione giovanile sarà anche l’ultima occasione del 2022 per i tifosi di seguire dal vivo la Fiorentina, con i cancelli della Maratona aperti gratuitamente dalle ore 11.

