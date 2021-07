I propositi di rivalsa di Kokorin

Il suo primo periodo alla Fiorentina è stato completamente da cancellare. Parliamo ovviamente di Aleksandr Kokorin che in molti hanno già bollato come “oggetto misterioso”.

In questi giorno però l’attaccante russo sembra essere animato da sani propositi di rivalsa così come testimonia l’arrivo anticipato in città. Anche ieri, giorno del raduno della squadra, è stato uno dei primi a presentarsi.

Piccoli segnali, per carità, che però alimentano qualche pensiero positivo in più sul suo conto. E’ chiaro che questa sarà una stagione decisiva per lui, da dentro o fuori, anche perché non siamo davanti ad un giovane che si può anche aspettare per qualche anno prima di ‘bocciarlo’ definitivamente.