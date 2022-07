Fiorentina: Il canale con lo Shakhtar resta ben saldo. Due trattative in parallelo

Un canale di mercato per la Fiorentina che resta ben saldo è quello che la società viola ha aperto con lo Shakhtar Donetsk.

Sono due le trattative portate avanti in parallelo; una è quella per il difensore centrale Marlon. L’altra quella per il terzino destro Dodò. Sicuramente il discorso per il secondo è in fase maggiormente avanzata, perché ormai è in dirittura d’arrivo.

La guerra in Ucraina sta diventando un fattore importante per le società che vogliono i giocatori dello Shakhtar, perché sono in molti a volersene andare dal paese per ragioni di sicurezza.