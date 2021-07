Fiorentina: In arrivo una risposta ad Antognoni. Una nota formale dopo le richieste dell’ex dirigente viola

E’ solo una questione di ore ed ecco che la Fiorentina replicherà con una nota formale a Giancarlo Antognoni. Questo almeno è quello che si legge stamani su Tuttosport.

L’ex giocatore e dirigente viola, dopo la separazione dal club, si è rivolto allo studio legale Galgano per reclamare i diritti di immagine legati a due spot, i bonus degli ultimi due anni che, a detta loro, erano previsti nel contratto ma che non sarebbero stati pagati e anche il fatto che svolgesse due ruoli, invece che uno solo come in partenza, senza che vi fosse stato un adeguamento salariale.

Tutte richieste che hanno fatto andare su tutte le furie la società gigliata.