Fiorentina-Juventus: Come seguire la partita in DIRETTA TV

Fiorentina-Juventus sarà l’ultimo atto di questo campionato 2021/22. La partita che andrà in scena al Franchi domani sera, con inizio alle ore 20.45 sarà trasmesso in doppia diretta televisiva.

Passerà infatti in contemporanea, sia su DAZN che su Sky. In particolare sull’emittente satellitare sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). In entrambi i casi, ovviamente, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter vedere la gara.

Per tutti coloro i quali non hanno accesso alla visione del match, ricordiamo però che Fiorentinanews.com proporrà la consueta diretta testuale gratuita, seguitissima e con i vostri commenti, con la descrizione in tempo reale delle azioni di gioco.