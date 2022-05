Fiorentina-Juventus: Dybala out, Vlahovic in forse ma sicuramente ci sarà Bernardeschi, ma con il contratto in scadenza e un futuro tutto da scrivere

Fiorentina-Juventus è una sfida tutt’altro che ordinaria, da sempre la partita per chi vive a Firenze. Quest’anno per di più il match assume sfumature ancora più particolari, visto che lo scorso gennaio il capocannoniere del nostro campionato si è svestito della casacca viola per indossare quella a strisce. Al di là dei dissapori che dovrà gestire la tifoseria viola. la Fiorentina sabato cerca i tre punti per conquistare l’Europa, traguardo a lungo inseguito durante tutta la stagione.

Con ogni probabilità non ci sarà Dybala, che in accordo con la società non dovrebbe esser della partita. In forse anche Dusan Vlahovic, che vista la diffida rischierebbe di dover saltare la prima gara del prossimo campionato in caso d’ammonizione. Chi invece ci sarà sicuramente è Federico Bernardeschi. Per l’ex viola quella di sabato rischia però di essere l’ultima apparizione in maglia bianconera visto che il contratto che lo lega alla Vecchia Signora scade il prossimo 30 giugno. Anche lui lasciò Firenze alla volta di Torino con grandi ambizioni, ma ad oggi la realtà racconta che l’esterno di Carrara stia discutendo un rinnovo al ribasso col club della Continassa.