La fiducia in un recupero totale di Cabral. Italiano concede ventiquattro ore di riposo

Che questo sia un periodo intenso per la Fiorentina, non ci sono dubbi. Sono ancora quattro le partite previste tra giovedì e il 28 maggio, che porteranno il dato complessivo delle gare giocate dai viola da agosto a quota 58.

E’ anche per questo motivo che oggi, Vincenzo Italiano ha concesso 24 ore di risposo alla squadra. Da martedì saranno da valutare le condizioni di Arthur Cabral, rimasto ai box ieri poiché non sta ancora benissimo. Ma c’è molta fiducia sul fatto di avere il brasiliano al cento per cento per la sfida di Basilea. A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.