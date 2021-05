Fiorentina-Lazio: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per una volta in anticipo rispetto al Cagliari, la Fiorentina si gioca una bella fetta delle proprie carte salvezza nell’anticipo del sabato sera contro la Lazio, in una delle partite più complicate di questo finale di stagione. Contro i biancocelesti la squadra di Iachini cercherà qualche altro punticino in attesa del match di domani tra Benevento e Cagliari: appuntamento alle 20,45 al ‘Franchi’ agli ordini del sig. Maresca e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.