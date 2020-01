Fiorentina, ma quanto corri? Due viola nella Top 10 della Serie A

La Fiorentina è tornata a correre, finalmente: nel vero senso della parola, oltre che in termini di risultati. L’arrivo di Beppe Iachini ha cambiato le carte in tavola: il nuovo tecnico viola ha fatto allenare duramente i suoi e i risultati si stanno vedendo. Anche a livello di km percorsi, visto che due giocatori della Fiorentina sono nella Top 10 della Serie A per km percorsi. Si tratta di Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli: il cileno occupa il quinto posto, con 11.801 km corsi a partita. Il centrocampista pugliese invece, è al nono posto di questa speciale classifica con 11,364 km percorsi a partita. Piccola curiosità: al quarto posto c’è Sebastian Cristoforo, che con la Fiorentina ha giocato solo una partita prima di essere ceduto al Girola. Contro l’Hellas, l’uruguaiano ha corso ben 11,819. Sul podio ci sono Marcelo Brozovic (12,716 km a partita), Dejan Kulusevski (12,114 a partita) e Alessandro Deiola (11,872).