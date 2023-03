Fiorentina-Milan, ergo “la sfida del turnover”: per un Pioli a caccia della sua storia europea, c’è un Italiano, più sereno, che può pensare (anche) solo alla Coppa

Negli ultimi anni, le sfide tra Fiorentina e Milan hanno spesso regalato spettacolo, offrendo scontri pirotecnici come l’ultimo disputato al ‘Franchi’ e terminato per 4-3 proprio per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Questa partita, però, arriverà in un momento particolare per le due squadre, dato che entrambe saranno impegnate pochi giorni dopo nelle Coppe europee.

E se per la Viola si tratterà soltanto del match di andata, per i rossoneri il ritorno a Londra contro il Tottenham costituisce un vero crocevia della stagione. Un appuntamento con la storia anche per Stefano Pioli, che in carriera non ha mai portato una squadra fra le migliori 8 d’Europa. Immaginare che il tecnico con un passato a Firenze non possa scegliere di far riposare i suoi migliori non sembra poi quindi così impossibile.

Per questo motivo, ma anche – e soprattutto – per il fatto che la Fiorentina ha fatto sempre molta fatica a giocare ogni tre giorni, Italiano potrebbe (ri)giocarsi la carta del turnover. Una strategia che non sarebbe certo nuova in una stagione piena di impegni già dal giorno-uno. La sfida contro il Milan, quindi, si preannuncia come il valzer dei sostituti, di quei giocatori meno impiegati finora ma che avranno l’oneroso compito di non costringere i propri tecnici a far entrare in campo i pezzi da novanta.

Come detto, sarà il Milan più preoccupato di non forzare l’undici titolare per la Champions, ma anche Italiano ha già dimostrato di non disdegnare l’impiego delle seconde linee. Ciò non toglie che la sfida in notturna del ‘Franchi’ non possa accendere le luci su quella che per i Viola può costituire anche la rivincita del match di novembre. Quello in cui, nonostante un’ottima prestazione a ‘San Siro’ di Barak & Co., più che dai giocatori in campo, l’incontro venne deciso da “uno dei migliori arbitri emergenti del nostro campionato”. Sì Sozza, menomale che stavolta non tocca di nuovo a te.