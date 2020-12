Fiorentina monitora le uscite dal Napoli. Due centravanti che farebbero comodo a Prandelli

Sull’asse Napoli Firenze si smuove qualcosa, quanto meno per quanto riguarda le uscite in casa Napoli. Due attaccanti partenopei sembrano essere ai titoli di coda della loro avventura all’ombra del Vesuvio, e la Fiorentina monitora con interesse gli sviluppi di due vicende. La prima riguarda un tormentone ormai. Nella mattinata di oggi, si è svolto un incontro tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’entourage di Milik: l’intenzione del club azzurro è sempre quella di non cedere il giocatore per una cifra inferiore ai 18 milioni di euro, anche se questa cifra potrebbe comunque essere raggiunta attraverso una serie di bonus. I rapporti tra le parti rimangono complicati, anche per alcune tensioni che si sono verificate durante la scorsa estate, ma l’obiettivo comune è quello di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa.

Seconda pista da tenere d’occhio in casa viola è quella riguardante Llorente. In uscita rimane un’ipotesi concreta anche quella che porta al passaggio dello spagnolo alla Sampdoria. L’attaccante ex Tottenham, anche lui fuori dal progetto tecnico di Gattuso, è stato oggetto di colloquio tra i due club, proprio in occasione della sfida di campionato allo Stadio Maradona di domenica scorsa: i blucerchiati hanno offerto sei mesi di contratto, mentre per chiudere immediatamente la trattativa la richiesta sarebbe quella di un accordo per un anno e mezzo. Al momento le parti non hanno dunque ancora trovato l’intesa, ma la trattativa prosegue. Sul calciatore è vivo l’interesse anche di Fiorentina e Benevento, ma la Sampdoria sembrerebbe al momento la favorita nella corsa all’ex attaccante di Juventus e Tottenham.