Fiorentina, per la Conference League farai come la Roma? Il club giallorosso si ripete: Olimpico aperto anche in finale di Europa League

Si avvicina Fiorentina-West Ham, finale di UEFA Conference League in programma mercoledì 7 giugno a Praga. Il sindaco di Firenze Dario Nardella dovrà decidere, insieme al club viola, se aprire l’Artemio Franchi con allestimento di maxischermi per vivere la partita allo stadio. Si potrebbe seguire l’esempio della Roma, che si ripete per il secondo anno consecutivo.

Dopo aver aperto l’Olimpico per la scorsa finale di Conference, vinta a Tirana contro il Feyenoord, il club giallorosso organizza il ritrovo anche quest’anno, per la finale di Europa League contro il Siviglia. Sarà la stessa cosa per la Fiorentina? Ancora poco tempo per prendere una decisione.