“Fiorentina rallentata dagli infortuni e da un Chiesa deludente. Per salvarsi serviranno almeno due vittorie”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Zauri ha parlato a Radio Sportiva: “Purtroppo la Fiorentina non ha reso quanto ci si aspettava per una serie di ragioni. Questa squadra è stata falcidiata da infortuni che l’hanno rallentata. E’ una formazione costruita su molti giovani interessanti, ma Chiesa purtroppo non si è ripetuto a certi livelli. Così si spiega in parte cosa non ha funzionato e perchè la Fiorentina ancora non sia salva, dovrà fare una o due vittorie per mettersi al sicuro”.

