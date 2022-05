Fiorentina: Ritorna l’arbitro del successo col Milan…ma anche della sfortunata semifinale con la Juventus

La partita tra Fiorentina e Roma in programma lunedì sera alle 20.45, sarà diretta da Marco Guida, nativo di Pompei ma della sezione di Torre Annunziata.

Sono già 20 i precedenti in campionato tra il fischietto campano e i viola; lo score è di: 7 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte. Quest’anno, in campionato ha diretto la sfida vinta dai gigliati contro il Milan per 4-3 al Franchi, mentre in Coppa Italia c’era nella semifinale, sfortunata, d’andata contro la Juventus.

Con Guida ci sono stati, purtroppo, degli episodi negativi. Su tutti segnaliamo l”annullamento’ di un rigore, proprio contro la Juventus al Franchi nell’ottobre 2019.