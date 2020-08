Fiorentina-Robe di Kappa: Ecco la durata del contratto. Barone: “Un brand che abbiamo fortemente voluto al nostro fianco perchè…”

Svelate le nuove maglie, la Fiorentina tramite il proprio sito ufficiale ha rivelato anche la durata del contratto che legherà il club viola a Robe di Kappa. La durata dell’accordo sarà di sei anni, a partire dalla stagione sportiva 2020-2021. “Siamo molto contenti di iniziare un percorso di crescita assieme a Kappa, un brand che abbiamo fortemente voluto al nostro fianco sia per l’identità italiana sia per la sua decennale esperienza nel mondo dello sport» commenta Joe Barone, Direttore Generale del Club Viola. “Sono sicuro che insieme sapremo proporre ai tifosi e alle nostre squadre collezioni connotate da grande varietà e innovazione tecnica improntate sul Made in Italy”.

