Fiorentina-Sassuolo: Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi: Venuti, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura; Ribery; ; Vlahovic.

Turno infrasettimanale impegnativo per la Fiorentina che stasera affronterà al Franchi il Sassuolo di De Zerbi. La squadra viola deve ancora trovare la vittoria in Serie A con Cesare Prandelli, che in generale manca da più di un mese e mezzo. I neroverdi invece arrivano alla sfida dopo la vittoria interna con il Benevento e forti di un ottimo quinto posto. Fischio d'inizio alle ore 20.45 con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.