Fiorentina subito in campo per preparare i prossimi impegni. E al centro sportivo arriva Alessandro Moggi

Nella giornata di oggi la Fiorentina è tornata subito in campo per preparare i prossimi impegni, quello di campionato contro l’Udinese e il ritorno di Conference League a Basilea. Al centro sportivo Davide Astori, peraltro, ha fatto visita Alessandro Moggi, intermediario che ha svolto il ruolo di referente per l’Italia nell’operazione che ha portato Nico Gonzalez alla Fiorentina.

Moggi avrebbe avuto un incontro con la dirigenza viola, di cui ovviamente non sono note le motivazioni. Questioni di mercato riguardanti Nico Gonzalez? Difficile dirlo. Per adesso, ai tifosi della Fiorentina, basterebbe che l’argentino tornasse a fare la differenza in campo.