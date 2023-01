Fiorentina-Torino: Dove seguire la partita in DIRETTA TV

La partita tra Fiorentina e Torino valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, che si è aggiudicata i diritti in esclusiva della competizione.

Il canale di riferimento per gli appassionati che vorranno seguire il match in TV sarà Italia Uno con fischio d’inizio previsto per le ore 18.

Per tutti coloro i quali non ce la faranno ad andare allo stadio o a collegarsi con il canale televisivo, ricordiamo che ci sarà anche la consueta (e seguitissima) diretta testuale di Fiorentinanews.com con la descrizione delle azioni in tempo reale.