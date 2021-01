Fiorentina, un sogno chiamato Papu Gomez. E’ sfida con la Roma per El Shaarawy

Probabilmente non arriverà una vera e propria prima punta nel corso di questo mercato, ma la Fiorentina un attaccante lo cerca lo stesso. Questa mattina su Tuttosport leggiamo che il sogno dei viola resta quello di poter acquistare il Papu Gomez dall’Atalanta. L’argentino però resta in attesa anche di altre offerte che provengono dalla Serie A (il riferimento indiretto è per Inter e Milan).

Nel frattempo è sfida tra i viola e la Roma per El Shaarawy, di ritorno in Italia dalla Cina. Resta in sospeso la situazione di Kouame che non può partire in assenza di un ingresso alternativo. Diversi i club interessati all’ex Genoa.