Venti milioni di motivi per non poter sfruttare lo stadio della Scuola Marescialli e Brigadieri

Ma la Fiorentina non potrebbe sfruttare lo stadio della Scuola dei Marescialli e Brigadieri di Firenze nei due anni di lavori al Franchi? Un’ipotesi questa da escludere.

Nonostante il tentativo di pressing della Regione Toscana, questa via non è percorribile perché, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, con la ristrutturazione delle tribune e delle aree circostanti il Comune di Firenze dovrebbe accollarsi una spesa che oscilla tra i 10 e i 20 milioni di euro per renderlo a norma di una partita di Serie A. Un’enormità.

E allora al club viola non resta che rivolgersi altrove, ad altre città e, probabilmente, anche ad altre regioni.