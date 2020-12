Fiorentina-Verona: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Dopo il pareggio convincente contro il Sassuolo tra le mura amiche, la Fiorentina torna al Franchi e sfida il Verona di Juric per un’altra gara dal sapore di prova del 9 per i viola di Prandelli. Il tecnico gigliato dovrebbe schierare la squadra nuovamente col 3-5-2 visto contro i neroverdi di De Zerbi con Vlahovic e Ribery come terminali offensivi. Incontro in programma alle ore 15, come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.

