Fiorentina, via alla nuova stagione: arrivano i primi giocatori al centro sportivo FOTO FN

Quest’anno il precampionato della Fiorentina sarà totalmente inedito rispetto a quanto siamo stati abituati. Archiviato purtroppo il ritiro estivo a Moena, soprattutto a causa dell’accorciamento del calendario, i giocatori viola hanno ricevuto la convocazione al centro sportivo Davide Astori per quest’oggi: prima della ripresa degli allenamenti tutti i tesserati viola verranno sottoposti al tampone e in seguito, solo in caso di assenza di positività, cominceranno con il lavoro sul campo a partire da domani.

Tra oggi e domattina, sotto l’occhio vigile di mister Beppe Iachini, a gruppi ogni giocatore visiterà il centro sportivo per svolgere tutti gli esami del caso e per cominciare la nuova stagione. I primi a due ad arrivare sono i centrocampisti Marco Benassi e Gaetano Castrovilli, giunti al ritiro con ambizioni totalmente opposte. Se per il secondo sarà l’anno della consacrazione, il primo dopo una stagione opaca potrebbe anche cercare il rilancio altrove: entro la prossima settimana il suo entourage farà visita alla dirigenza viola per capire quale sarà il suo futuro.