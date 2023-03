“Fiorentinamente, tanto pe’ fa’ di’ bene”, una grande serata piena di grandi ex viola. E il fine è quello più nobile

Lo spettacolo “Fiorentinamente, tanto pe’ fa’ di’ bene”, in scena al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio mercoledì 22 marzo alle ore 20.45 e organizzato in collaborazione con l’Associazione Glorie Viola e il Panathlon Club Firenze, è finalizzato alla raccolta di fondi da distribuire interamente a favore dei cosiddetti “ultimi”, di coloro che, spesso, non hanno neanche la voce per farsi sentire.

Nella serata si parlerà di “fiorentino” e di aspetti meno conosciuti della nostra città. Si proseguirà con una scenetta in vernacolo e poi molta comicità e tanta musica, grazie all’esibizione di un coro, passando da ballate antiche agli stornelli, fino alle classiche canzoni di Firenze.

Durante la serata un momento particolare sarà rappresentato dall’affettuoso ricordo del fiorentinissimo campione di calcio Andrea Pazzagli, come stimato cantautore stimato e premiato, grazie all’interpretazione di una sua canzone da parte di Paolo Vallesi al cospetto di calciatori viola di varie epiche. Questo sarà l’apice della serata, con un video di Pazzagli che canta la sua canzone.

Parteciperanno Lorenzo Andreaggi, Alessandro Calonaci, gli Stressing, il duo folk I Toscani, I Manicomici, Beltrando e tanti altri artisti

Ospiti d’onore Zia Caterina e Gianni De Magistris.

Presenteranno la serata Fabrizio Borghini, Lucia Petraroli e Roberto Vincuguerra.

Ospiti tanti ex viola, da Antognoni a Merlo, da Pasqual a Borja Valero e molti altri.