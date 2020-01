Fissato il summit tra il Verona e l’entourage di Amrabat: i dettagli

Tramite un post pubblicato su Twitter, il giornalista Nicolò Schira ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Sofyan Amrabat. Alle 18.30 andrà in scena a Milano un summit tra l’entourage del giocatore e i dirigenti dell’Hellas Verona per decidere il futuro del centrocampista. Il Napoli, forte dell’accordo raggiunto con gli scaligeri (15 milioni di euro più bonus), rimane al momento in vantaggio sulla Fiorentina.

Oggi alle 18.30 a Milano summit tra gli agenti di Sofyan #Amrabat e il #Verona per decidere il futuro del centrocampista. #Napoli (accordo con Setti per €15M+1bonus) resta favorito nonostante la querelle delle ultime settimane (durata&clausola). La #Fiorentina è ancora indietro — Nicolò Schira (@NicoSchira) 20 gennaio 2020