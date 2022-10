Flachi: “Fiducia a Cabral, contro il Lecce aveva segnato da punta vera. La Fiorentina soffre le piccole, quindi potrebbe fare una gran partita contro l’Inter”

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento della squadra di Italiano:

“Darei fiducia a Cabral, a Lecce il secondo gol annullato l’aveva fatto da attaccante vero, anticipando il difensore. Secondo me, comunque, la punta è poco supportata, gli esterni dovrebbero venire dentro e anche i centrocampisti dovrebbero salire”.

E ancora: “Contro la Lazio, la Fiorentina aveva fatto bene, come sempre contro le big, il problema viene con le piccole. L’Inter viene da risultati importanti, ma se Italiano ritrovasse la squadra dell’anno scorso sarebbe una bella sfida. Ora è difficile dare spiegazioni per un campionato che verrà interrotto dal Mondiale. Anche per questo motivo, le piccole, con pochi nazionali, viaggiano forte, come si era visto con la Cremonese“.

Infine: “La rosa è buona e credo che si possano fare tutte e tre le competizioni. Non so che tipo di preparazione abbiano fatto, ma questo è un aspetto che stanno soffrendo tutte le squadre”.