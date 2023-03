Flachi: “Italiano è stato bravo a cambiare alcune situazioni di gioco. Cabral e Jovic hanno sofferto la concorrenza…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, a Italia 7 ha parlato del reparto offensivo viola: “Cabral è più attaccante di Jovic, e un po’ tutti hanno avuto la pazienza di aspettarlo in questi mesi. Credo che sia il brasiliano che il serbo hanno sofferto un po’ le pressioni e la competizione. Quando entrambi hanno raggiunto la “pace dei sensi”, i risultati si sono visti. Nico Gonzalez? Quando è in partita, fa la differenza. E non trascurerei nemmeno Ikonè sotto questo punto di vista. Italiano è stato bravo a cambiare alcune situazioni di gioco”.