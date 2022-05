Flachi: “Non ho percepito un grande entusiasmo da parte di Commisso. Torreira? Forse hanno già preso uno più bravo”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per commentare le ultime vicende in casa viola, soprattutto su Torreira e le parole di oggi di Commisso. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi sembra di aver percepito che Commisso ha perso entusiasmo. Spero che sia solo dovuto alla sua salute non ancora al 100% e che quindi sia stato più tranquillo del solito. Perché l’entusiasmo ti fa sognare”.

Su Torreira ha detto: “Potrebbe essere una tattica per abbassare il costo del riscatto. L’ingaggio deve rimanere su cifre giuste. Torreira ha dato un grande contributo ma non si dovrebbe eccedere con le richieste. Un’altra ipotesi è che la Fiorentina abbia trovato un giocatore più forte di Torreira. Ma vista la sua stagione non mi pare per nulla facile cambiarlo”.