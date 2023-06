Flachi: “Nzola? Buono sì, per la parte destra della classifica. Cabral e Jovic? Ci sono dei giocatori della Fiorentina che più di così non possono fare”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana del presente in casa gigliata, fra giocatori che non ha reso in questa stagione e le ipotesi del mercato:

“Sottil non si è esaltato. Quando entra in campo dovrebbe essere determinante, dare qualcosa in più. Poi bisogna valutare cosa hanno fatto Cabral e Jovic. E ve lo dico io: non molto. Ci sono dei giocatori che più di così non possono dare. Se si vuole arrivare più in alto del settimo posto va alzata l’asticella. Cosa serve? Una punta da 20 gol l’anno“.

E su Nzola: “Buon giocatore, ma da zona destra della classifica. Se si vuole migliorare servono altri nomi. Io mi aspetto che dopo due finali si vada a prendere un attaccante che migliori la squadra nel suo complesso“.