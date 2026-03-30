Antonio Cassano contro tutti quello che si è visto in Viva el Tour a Firenze, uno spettacolo live al Teatro Verdi nel quale interagivano gli ex calciatori Ventola, Adani e appunto Cassano. Queste le parole dell'ex Roma sulla Fiorentina.

Su Palladino

“Palladino è arrivato alla Fiorentina dopo aver fatto molto bene a Monza ed è arrivato a Firenze ottenendo risultati discreti, a volte giocando bene, altre meno. Però la questione è un’altra: i tifosi della Fiorentina hanno distrutto Italiano, uno che ha raggiunto quattro finali. Il problema non sono io. A Firenze volete vincere".

Su Italiano

"Ma nessuno domanda ai tifosi: quando è stata l’ultima volta che avete vinto? Non vincete uno scudetto dai tempi di Antognoni eppure le aspettative sono altissime. Italiano è stato asfaltato, ma ha portato una squadra normale a giocarsi trofei importanti e ha fatto crescere giocatori come Vlahović, poi ceduto per 75 milioni. Il punto è che, a Firenze, del buon lavoro fatto non importa: non capiscono che in Italia a vincere sono sempre le solite, Juventus, Inter e Milan”.