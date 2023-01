Flachi: “Per la Fiorentina è iniziato un nuovo campionato. La gente pretende troppo, soprattutto dopo la lunga sosta”

A 1 Station Radio ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, intervenendo anche sul percorso della squadra viola. Queste le sue parole: “La gente pretende troppo, soprattutto in questo momento dopo aver disputato soltanto due partite… Naturalmente il girone d’andata non estremamente positivo, ma la Fiorentina deve riprendere il proprio ritmo. È cominciato un nuovo campionato”

“Bisognerà essere anche abili nella gestione della squadra nei novanta minuti delle partite per far rifiatare tutti i calciatori presenti in rosa. Il reale valore di una squadra è rappresentato anche dalla gestione della squadra, la quale offre spesso un segnale importante”.