Flachi: “Se la Fiorentina vende Gonzalez fa un gravissimo errore. L’argentino deve rimanere a Firenze così come Amrabat”

Come era facilemente ipotizzabile uno dei temi che tiene banco in casa Fiorentina è senza ombra di dubbio quello legato al futuro di Nico Gonzalez, nelle ultime ore avvicinato al Leicester. Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi ha avuto modo di commentare l’incredibile situazione legata all’attaccante argentino. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“La Fiorentina deve necessariamente rimandare la cessione di Gonzalez. L’esterno, assieme ad Amrabat deve rimanere a Firenze a Lungo: sono due pedine fondamentali della squadra di Vincenzo Italiano. Vendere i due migliori giocatori della rosa adesso sarebbe un gravissimo errore, più grave di quella di Vlahovic, soprattutto per il delicato momento della stagione. La dirigenza viola deve dimostrare di voler migliorare questa squadre e sicuramente non lo fa vendendo sempre i migliori: serve che questo gruppo abbia un’ossatura per garantire un futuro di un certo livello”.